Adolescente denuncia a mãe após ser obrigada a se prostituir

Faixada da DEPCA / (Foto: Divulgação)

Uma adolescente de 13 anos foi resgatada pelo Conselho Tutelar nesta quarta-feira, 17, após sofrer uma crise de pânico na escola e revelar que estaria sendo obrigada a se prostituir pela própria mãe.

A aluna estava em uma escola rural de mato Grosso do Sul, quando sofreu crises de pânico durante a aula. Em episódios anteriores, ela teria tentado fugir de ônibus para casa do pai, mas a mulher a buscava na escola no dia seguinte.

Conforme o Jornal Midiamax, a mãe obrigava a menina a se prostituir com homens, onde era estuprada. A denúncia foi feita na Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), que investiga o crime.

A medida protetiva contra a mulher foi solicitada e ela será investigada por estupro e favorecimento a prostituição infantil.