Adolescente desaparece em Taquarussu e Polícia Civil está a procura

A Polícia Civil de Taquarussu-MS, investiga o desaparecimento da adolescente Geovana Souza Dias, de 15 anos, no último sábado, dia 8. Segundo apurado, ela saiu por volta das 20 horas para ir em uma festa, porém, não chegou ao destino e também não retornou para a casa dela.

O Boletim de ocorrência foi registrado no domingo, dia 9, pela irmã da vítima, que estranhou o fato da jovem não ter dado notícias. A família da adolescente tentou contato telefônico com Geovana, mas uma pessoa atendeu a ligação, disse que tinha encontrado o aparelho em via pública e devolveu para os familiares.

No dia do desaparecimento a vítima estava vestindo uma blusa verde brilhosa, calça preta e tênis branco e saiu de casa com uma bicicleta garupeira, de cor vermelha, da marca “Houston”, que também foi encontrada abandonada próximo do local em que o celular foi achado, próximo a um quebra-molas na Rua Quenenciano Cecílio de Lima, próximo ao cruzamento com a Rua Olivia Maria Vieira.

Desde que soube do desaparecimento, a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo, refazendo os passos da adolescente e ouvindo testemunhas e solicita à população, que qualquer informação que possa auxiliar nas buscas, que seja repassada para a Delegacia de Taquarussu, pelo telefone: (67) 99223-0178.