Adolescente é apreendida com 5 kg de maconha durante operação na BR-262

Maconha apreendida / Divulgação

Uma adolescente de 15 anos de idade foi apreendida pela Polícia Militar por tráfico e drogas durante fiscalização na BR-262, em Corumbá, na quinta-feira (1°), na Operação Hórus. A menina levava 10 pacotes com maconha.

A equipe fazia patrulhamento próximo ao pedágio, quando abordou um veículo Voyage com quatro homens e adolescente. Na vistoria, não foi encontrado nada no carro e na bagagem dos homens, mas foram localizados cinco quilos de maconha com a adolescente.

A droga totalizou 5 kg, separada em pacotes de plástico. Ao ser questionada sobre o produto ilegal, a adolescente confessou que pegou um boliviano e entregaria para uma terceira pessoa em Campo Grande, recebendo R$ 3,5 mil.

Ela foi encaminhada para Delegacia de Polícia. O Conselho Tutelar foi informada para acompanhamento.

A Operação Hórus visa combater o tráfico de drogas e armas nas regiões consideradas como 'faixa de fronteira' do território nacional, sendo tal programa uma parceria entre o Governo Federal e a Polícia Militar.