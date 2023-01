Adolescente é apreendida e homem preso ao tentarem entrar em Corumbá com droga

Foi encontrado um pacote com aproximadamente 2,3 kg de de droga / Divulgação

Adolescente de 17 anos foi apreendida e homem de 25 anos acabou preso em flagrante por tráfico de drogas.

Conforme divulgado, ambos são de nacionalidade boliviana e estavam tentando entrar em Corumbá, em um táxi boliviano, com pasta base de cocaína.

Os estrangeiros foram abordados pelos servidores da Receita Federal, com apoio de policiais militares de plantão, no Posto de fiscalização Esdras, que fica na fronteira entre os dois países. Após apresentarem nervosismo, foi realizada revista nas bagagens. Foi encontrado um pacote com aproximadamente 2,3 kg de de droga.

À fiscalização, os dois disseram que pegaram o entorpecente na Bolívia e entregariam na rodoviária de Corumbá. A droga e a adolescente foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil, e o homem, para a Polícia Federal.