Adolescente de Aquidauana é apreendida por envolvimento em crimes cibernéticos

Depca em Campo Grande / PCMS

Segundo a Polícia Civil, a ação foi realizada no município de Aquidauana, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Escola Segura, que tem foco no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.

Durante as investigações, os agentes localizaram grande quantidade de material relacionado aos crimes mencionados. A adolescente foi encaminhada à Primeira Delegacia de Polícia de Aquidauana, onde foi lavrado o Auto de Apuração de Ato Infracional. Três aparelhos celulares foram apreendidos e serão submetidos à perícia técnica.

Segundo a delegada Anne Karine Sanches Trevizan Duarte, titular da DEPCA, o trabalho da polícia tem sido rigoroso no enfrentamento aos crimes cometidos no ambiente virtual. “A Polícia Civil atua com rigor no combate aos crimes cibernéticos, em especial, aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, especialmente no meio digital, onde muitas vezes os criminosos se sentem protegidos pelo anonimato", afirmou.

A Operação Escola Segura é de âmbito nacional e visa fortalecer a atuação integrada das forças de segurança no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque 100, em delegacias locais ou por meio da Delegacia Virtual.

