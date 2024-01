Adolescente é apreendido após furto de fios elétricos em Aquidauana

Divulgação / 7ºBPM

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na última sexta-feira (13), após ligações anônimas ao 190, a Polícia Militar ficou ciente de um indivíduo portando uma sacola e arremessando-a no pátio da Biblioteca SESI de Aquidauana.

Uma guarnição de Rádio Patrulha foi despachada para averiguar a situação, onde uma sacola contendo uma quantidade significativa de fios elétricos foi encontrada.



Ao ser questionado, o jovem confessou ter cometido o furto na Escola Municipal Erso Gomes, no Bairro Santa Terezinha. O material recuperado foi identificado como pertencente à instituição de ensino, confirmando as suspeitas da polícia.



O adolescente apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis.