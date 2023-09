Adolescente é apreendido após furto de motocicleta e tentativa de clonagem de cartões

Adolescente foi apreendido / Divulgação

Na madrugada de hoje, 15, a equipe de Força Tática de Aquidauana recebeu um alerta via rede de rádio sobre o furto de uma motocicleta Suzuki Intruder 250. Um adolescente de 15 anos foi apreendido pelo furto e suspeita de clonagem de cartões.

Segundo o boletim de ocorrência, o proprietário do veículo já havia conseguido rastreá-lo nas proximidades do Motel Pantano. Diante dessa informação, a PM iniciou patrulhamento na área e, durante essa busca, encontrou o adolescente na Rua Mario Guerreiro, em frente à Hidromar Poços Artesianos. O jovem já havia sido identificado como o responsável por um furto de motocicleta ocorrido na madrugada do dia 14 de setembro.

Os policiais procederam com a abordagem ao adolescente e encontraram vários cartões de crédito e documentos pessoais, incluindo cartões de planos de saúde de 3 pessoas. O menor admitiu tê-los furtado de um veículo próximo à Avenida Doutor Sabino. Além disso, ele revelou planos de clonar os cartões de crédito usando um aplicativo de celular.

Sobre o furto da motocicleta ele confessou ter realizado o crime utilizando o mesmo "modus operandi" do furto anterior, empregando um garfo de cozinha para acionar o cilindro de ignição. Ele explicou que abandonou a motocicleta nas proximidades devido a uma queda, que resultou em danos no veículo, incluindo danos no guidão, no mata-cachorro e na maçaneta da embreagem.

O adolescente infrator foi apreendido sob acusação de furto e informado de seus direitos constitucionais. Devido ao risco de fuga e com o intuito de garantir a segurança foi necessário o uso de algemas de pulso durante a detenção.

O Conselho Tutelar foi acionado e o adolescente infrator, juntamente com o Boletim de Ocorrência, foi encaminhado ao Instituto Penal Juvenil de Plantão da 1° Delegacia de Polícia de Aquidauana para as providências legais necessárias. A motocicleta foi devolvida ao seu proprietário.