Adolescente é apreendido com 11,6 kg de droga ônibus de viagem na MS-306

Droga apreendida / Foto: Divulgação

Um adolescente de 17 anos foi flagrado com 10,6 kg de substância análoga à maconha, e 1 kg de substância análoga à pasta base de cocaína, em um ônibus de viagem pela MS-306.



A equipe da Base Operacional de Chapadão do Sul, do BPMRv, realizavam a fiscalização de trânsito, quando por volta das 20h30min, abordaram o veículo. O adolescente saiu de Campo Grande com destino a Goiás.

O nervosismo durante a entrevista com os passageiros deixou o adolescente nervoso e contraditória nas respostas. A bagagem foi revista e encontrado 10 tabletes de droga. Ele levaria a encomenda para Paraíso, no Tocantins, e receberia R$ 2,5 mil.