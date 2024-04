Adolescente é apreendido com 8kg de maconha em mochila

Divulgação

Adolescente, de 17 anos, foi aprendido com 8kg de maconha em mochila, na tarde de ontem (2), em Sidrolândia, durante ação da PRF (Polícia Rodoviária Federal).



Durante uma abordagem de rotina a um veículo Fiat Punto Sporting, de cor amarela, os agentes da PRF notaram um comportamento suspeito por parte do passageiro, de 17 anos. O jovem demonstrou nervosismo exacerbado e apresentou contradições ao ser questionado sobre sua viagem até Campo Grande.



Ao verificar a mochila do adolescente que estava no porta-malas do veículo, os policiais encontraram 29 tabletes de maconha. Questionado sobre a origem da droga, o menor alegou tê-la recebido já pronta na rodoviária de Ponta Porã, sem conseguir fornecer mais detalhes sobre os envolvidos ou o destinatário, segundo o Sidrolândia News.



Por ser menor de idade e não possuir contatos familiares disponíveis, uma vez que sua mãe está presa desde 2020 por tráfico de drogas, o adolescente foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, onde responderá por ato infracional relacionado ao tráfico de drogas.



Além da droga, foram apreendidos com o adolescente um celular iPhone 7 Plus, dinheiro e sua certidão de nascimento.



O condutor do veículo afirmou ser motorista de aplicativo e ter sido solicitado por outro colega para transportar o jovem de Ponta Porã a Campo Grande. Ele negou ter conhecimento do ilícito transportado pelo passageiro e não percebeu nada de suspeito na mochila.



A PRF informou que os procedimentos legais foram adotados, incluindo o acionamento da Polícia Civil e do Conselho Tutelar para as devidas providências em relação ao adolescente detido.