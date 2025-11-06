Acessibilidade

06 de Novembro de 2025 • 19:04

Polícia

Adolescente é apreendido com haxixe durante operação em Corumbá

Ação do 6º BPM integra a Operação Fronteira/Divisas Seguras e reforça o combate ao tráfico de drogas na região

Redação

Publicado em 06/11/2025 às 14:59

Todos os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil / PMMS

Na madrugada desta quinta-feira (06), equipes do 6º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de um adolescente de 17 anos por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, durante ações da Operação Fronteira/Divisas Seguras. A ocorrência aconteceu no bairro Maria Leite, durante rondas ostensivas de rotina.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram um grupo de jovens em via pública e perceberam que um deles usava um casaco em meio ao calor, o que despertou a atenção da guarnição. Na abordagem, foram encontradas porções de haxixe totalizando 95 gramas escondidas no bolso da vestimenta.

O adolescente admitiu que comercializava o entorpecente e também confessou ter furtado um celular semanas antes, durante um evento na cidade. O aparelho foi localizado com ele. Um jovem de 18 anos que acompanhava o grupo permaneceu no local como testemunha e confirmou que a droga pertencia ao menor.

Todos os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

ÚLTIMAS

Educação

Corumbá abre seleção para professores temporários da rede municipal

Inscrições começam em 10 de novembro e seguem até o dia 15, pelo site da Prefeitura

Geral

Bombeiros socorrem ciclista ferido após queda em Corumbá

Homem de 53 anos teve fratura e escoriações após acidente na Popular Velha

