Adolescente é apreendido com haxixe durante operação em Corumbá

Na madrugada desta quinta-feira (06), equipes do 6º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de um adolescente de 17 anos por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, durante ações da Operação Fronteira/Divisas Seguras. A ocorrência aconteceu no bairro Maria Leite, durante rondas ostensivas de rotina.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram um grupo de jovens em via pública e perceberam que um deles usava um casaco em meio ao calor, o que despertou a atenção da guarnição. Na abordagem, foram encontradas porções de haxixe totalizando 95 gramas escondidas no bolso da vestimenta.

O adolescente admitiu que comercializava o entorpecente e também confessou ter furtado um celular semanas antes, durante um evento na cidade. O aparelho foi localizado com ele. Um jovem de 18 anos que acompanhava o grupo permaneceu no local como testemunha e confirmou que a droga pertencia ao menor.

Todos os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

