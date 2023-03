Adolescente é apreendido por disparar contra porta de casa em Naviraí

Imagens auxiliaram identificação do trio / Divulgação

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido por disparar contra o portão de vidro blindex de uma casa da área central de Naviraí. Dois jovens de 18 e 19 anos foram presos por vandalismo e corrupção de menores, na terça-feira, 28.

Segundo a Polícia Civil, imagens de segurança auxiliaram na identificação do trio, que estava em um Ford Fiesta. Os jovens ocupavam o banco do passageiro e do motorista, enquanto o adolescente estava no banco de trás.

Após o disparo, a porta de vidro ficou destruída. Os moradores procuraram a polícia, quando começou a investigação. Não foi informado o que teria motivado o disparo contra a casa.

Uma pistola de ar comprimido QGK foi apreendida. o adolescente vai vai responder em liberdade por ato infracional análogo ao delito de dano.