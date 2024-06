Adolescente é apreendido por tentativa de homicídio qualificado e incêndio

Viatura da Polícia Civil / Divulgação

A DEAIJ (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude) e a DHPP (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios e Proteção à Pessoa) cumpriram a um mandado de busca e apreensão de adolescente por ato infracional de tentativa de homicídio qualificado e incêndio. A ação aconteceu na terça-feira, 11, no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

O adolescente de 15 anos foi apreendido pela participação na tentativa de homicídio e incêndio ocorrido na residência de um homem, no dia 12 de maio, no Bairro Monte Castelo. Após a ciência da participação de adolescente, a DEAIJ representou pela Busca Domiciliar e Apreensão do menor.

Ele foi ouvido em declarações e encaminhado à UNEI (Unidade Educacional de Internação).