Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Ribas do Rio Pardo

Polícia de Ribas do Rio Pardo / Divulgação

A Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo apreendeu nesta terça-feira, 5, um adolescente de 16 anos de idade, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. A apreensão aconteceu no bairro São Joaquim.

Com o adolescente foram encontradas 93 “paradinhas” de pasta base, juntamente com uma quantidade de dinheiro em espécie. O suspeito foi conduzido para a Delegacia e todo o procedimento foi acompanhado pela pessoa responsável, conforme preconiza o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).