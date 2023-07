Adolescente é apreendido transportando droga de MS ao Paraná

Divulgação

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde de sexta-feira, 28, e autuado pelo ato infracional de tráfico de drogas, em Amambai.

O adolescente estava transportando maconha até o Paraná em um GM Vectra, com placas de São Jorge do Patrocínio (PR).

Por volta das 15h, policiais militares rodoviários realizavam fiscalização na MS-156, entre Amambai e Tacuru, quando identificaram um veículo suspeito no km-242. Ao abordarem identificaram o adolescente de 17 anos.

Na vistoria, a equipe encontrou diversos tabletes de maconha escondidos no porta-malas do carro. Conforme o site Dourados News, havia cerca de 60 quilos de entorpecentes no veículo.

Aos policiais, o adolescente relatou que recebeu R$ 3 mil para buscar a droga em Amambai e realizar o transporte até Guaira (PR). Ele foi encaminhado à delegacia do município e autuado pelo ato infracional de tráfico de drogas.