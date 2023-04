Adolescente é aprendido após aterrorizar escola com suposto ataque em Água Clara

Um adolescente foi apreendido, na tarde desta quinta-feira,13, após aterrorizar pais, alunos e professores de uma escola Água Clara, com suposto ataque na unidade escolar. O menor tinha criado uma conta anônima na rede social para publicar as ameaças.

Conforme o site Rádio Caçula, a Polícia Civil tinha um mandado de busca e apreensão contra o aluno, na última terça-feira (11), o rapaz tinha usado uma conta anônima para postar fotos com ameaças, diante disso, moradores da cidade começaram a denunciar as publicações para a Polícia.

Com o apoio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), em menos de 24 horas após a postagem, o autor já estava identificado, onde foi representado pela Polícia Civil a expedição de um Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar e de Mandado de Apreensão do adolescente.

Os pedidos foram integralmente deferidos pelo Poder Judiciário, nesta quinta (13), por volta das 14h30, o adolescente foi apreendido, em sua casa foi localizado e apreendidos um relógio e um cordão dourado que apareceram no print da postagem, além de uma máscara comumente utilizada na prática de crimes.

O menor foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências legais.