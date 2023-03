Adolescente é arremessado após ser atropelado na BR-163, em MS

Divulgação RN News

Um adolescente, de 16 anos, foi atropelado por veículo, um Fiat Uno, durante a tarde desta quinta-feira (16) ao tentar atravessar a BR-163 de bicicleta na cidade de Rio Verde de Mato Grosso. Com a colisão, a vítima chegou a ser arremessada contra o para-brisa.

Segundo o site RV News, o adolescente saiu da rua Barão do Rio Branco e tentou atravessar a rodovia, quando foi atingido pelo carro que seguia no sentido de São Gabriel do Oeste.

Ainda conforme o site, o motorista alegou que estava em baixa velocidade, já que tinha faixa de pedestre nas proximidades, e que o jovem ciclista tentou atravessar bruscamente.

A CCR MSVia fez os primeiros atendimentos e encaminhou o adolescente para o Hospital Paulino Alves da Cunha.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde de Mato Grosso.