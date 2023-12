Adolescente é baleado em fazenda no Pantanal

Socorro com embarcação / Divulgação

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer um adolescente de 17 anos que foi baleado na noite de domingo, 24, em uma fazenda de difícil acesso no Pantanal de Corumbá.

Segundo os bombeiros, o tempo de deslocamento até a fazenda era de 2h45. A equipe seguiu para resgate com embarcação pelo Rio Sucuri para a região dos Paiaguás.

A vítima teria sido ferida com três tiros, sendo dois no tórax e um no braço esquerdo.

Ainda não há informa sobre o que motivou o crime.

Mais informações em breve.