Adolescente é encontrada pela PRF na BR-262 após fugir para Corumbá

Menina foi levada para casa / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) localizou uma adolescente de 16 anos na BR-262, em Dois Irmãos do Buriti, na última terça-feira, 30, após a denúncia de um possível sequestro. Entretanto, a jovem havia tentado fugir de casa de Campo Grande para Corumbá.

Os policiais rodoviários federais receberam, através do telefone de emergência 191, a informação sobre o possível sequestro de uma menor, de 16 anos, em Campo Grande.

Com as informações do veículo em que a jovem estaria, os policiais realizaram buscas e encontraram o suspeito na BR-262, em Dois Irmãos do Buriti.

Ao avistar a viatura da PRF, o condutor de um Fiat/Cronos, que trabalhava como motorista de aplicativo, parou. A passageira, uma menina, desceu se identificando com um documento Paraguaio.

Após fiscalização, a equipe descobriu que a documentação paraguaia era falsa. Questionada, a menor disse que estava fugindo de casa após desentendimento com a mãe e que iria para Corumbá.

A mãe da jovem foi orientada a registrar um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil pela suspeita de sequestro, porém nenhum BO foi registrado até o encerramento do flagrante.

O motorista foi encaminhado como testemunha e a menor apreendida pelo uso de documentação falsa. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Campo Grande.