20 de Outubro de 2025 • 22:34

Policial

Adolescente é flagrada com skunk em mala durante viagem de aplicativo

Droga foi encontrada pela equipe do GETAM durante patrulhamento nos altos de Anastácio

Publicado em 20/10/2025 às 19:08

Atualizado em 20/10/2025 às 19:11

Jovem teria pego a substância em Corumbá para entregar em Aquidauana / PMMS

Durante patrulhamento de rotina nos altos de Anastácio, a equipe do GETAM realizou abordagens a veículos e flagrou uma adolescente transportando droga dentro de uma mala. O caso aconteceu quando os policiais pararam um motorista de aplicativo, que levava vários passageiros vindos da cidade de Corumbá.

Durante a vistoria nas bagagens, foi localizado um pacote com substância análoga à maconha, do tipo skunk. A droga estava dentro da mala de uma das passageiras, uma jovem adolescente.

Aos policiais, ela confessou ter pego o entorpecente em Corumbá e que faria a entrega no município de Aquidauana. Em troca, ficaria com metade da substância.

A equipe garantiu todos os direitos constitucionais da adolescente, que foi encaminhada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde o caso segue para as devidas providências.

