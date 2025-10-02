Acessibilidade

02 de Outubro de 2025 • 20:51

Polícia

Adolescente é flagrado com mais de 10 kg de skunk em Anastácio

Droga foi apreendida no ônibus na BR-262

Redação

Publicado em 02/10/2025 às 18:00

Viatura da Polícia Militar / PMMS

Na noite quarta-feira,1°, equipe do Canil Setorial do 7º BPM apreendeu 10,550 kg de skunk durante fiscalização a um ônibus intermunicipal na BR-262. A droga estava com um adolescente de 16 anos, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Já na terça-feira, 30, a Polícia Militar prendeu um homem de 30 anos por descumprimento de medida protetiva. Ele invadiu a casa da ex-companheira, de 25 anos, e a ameaçou de morte. A vítima já possuía proteção judicial vigente. O agressor foi detido e encaminhado à Delegacia.

No mesmo dia, um homem de 33 anos foi abordado no Centro da cidade durante patrulhamento e, após checagem, foi constatado mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Bonito. Ele também foi conduzido à Delegacia.

Ainda na quarta, a PM foi acionada para um caso de lesão corporal em um comércio na Avenida da Integração. Uma mulher de 42 anos relatou ter sido agredida por uma cliente durante uma discussão. Ela sofreu uma lesão no braço e precisou de atendimento médico. A autora não foi localizada.

No mesmo dia, no bairro Cristo Rei, um homem de 20 anos foi flagrado com 268 gramas de maconha, distribuídos entre um tijolo e uma porção. Ele confessou que realizava comércio de drogas no local.

Saúde

Ministro diz que casos de intoxicação por metanol devem aumentar

