Adolescente é flagrado com mais de 10 kg de skunk em Anastácio

Viatura da Polícia Militar / PMMS

Na noite quarta-feira,1°, equipe do Canil Setorial do 7º BPM apreendeu 10,550 kg de skunk durante fiscalização a um ônibus intermunicipal na BR-262. A droga estava com um adolescente de 16 anos, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Já na terça-feira, 30, a Polícia Militar prendeu um homem de 30 anos por descumprimento de medida protetiva. Ele invadiu a casa da ex-companheira, de 25 anos, e a ameaçou de morte. A vítima já possuía proteção judicial vigente. O agressor foi detido e encaminhado à Delegacia.

No mesmo dia, um homem de 33 anos foi abordado no Centro da cidade durante patrulhamento e, após checagem, foi constatado mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Bonito. Ele também foi conduzido à Delegacia.

Ainda na quarta, a PM foi acionada para um caso de lesão corporal em um comércio na Avenida da Integração. Uma mulher de 42 anos relatou ter sido agredida por uma cliente durante uma discussão. Ela sofreu uma lesão no braço e precisou de atendimento médico. A autora não foi localizada.

No mesmo dia, no bairro Cristo Rei, um homem de 20 anos foi flagrado com 268 gramas de maconha, distribuídos entre um tijolo e uma porção. Ele confessou que realizava comércio de drogas no local.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!