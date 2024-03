Adolescente é morto com facada no tórax em Campo Grande

Crime foi registrado na Cepol / Reprodução/Midiamax

Adryan Rodrigues, de 17 anos, foi assassinado na madrugada deste domingo, 3, com uma facada no peito. A vítima ainda tentou fugir invadindo casas no bairro Estrela Dalva, em Campo Grande.

Por volta das 2h, o dono da casa acionou a Polícia Militar após encontrar o adolescente sangrando no quintal. O golpe da faca atingiu o tórax e o rapaz gritava de dor. Segundo o Jornal Midiamax, um Gol de cor Vermelha parou no endereço e socorreu Adryan.

Adryan foi deixado na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Nova Bahia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.Não há informações sobre quem seriam os ocupantes do veículo e nem os motivos para o assassinato. O caso é investigado.