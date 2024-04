Adolescente é morto com tiro na cabeça

Rua onde crime aconteceu / Google Maps

Adolescente de 17 anos foi executado com tiro na cabeça, na madrugada deste sábado (30), no Bairro Esplanada 3, em Chapadão do Sul. Nenhum suspeito foi preso.

Conforme o Campo Grande News, o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima em uma residência da Rua dos Flamingos ainda no início da madrugada.

Quando os militares chegaram, encontraram o rapaz na varanda, ferido por tiro na cabeça.

Foram realizados os procedimentos iniciais pelo socorro e, na sequência, o adolescente foi transportado para o Hospital Municipal.

Durante o deslocamento, ele apresentou ausência de sinais vitais e na unidade de saúde foi constatada a morte.

As polícias Militar e Civil foram acionadas e buscam informações sobre a autoria do crime.