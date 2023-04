Adolescente é sequestrada e obrigada a tomar 'boa noite cinderela' em Nova Andradina

Os suspeitos não foram localizados / Divulgação

Uma adolescente de 17 anos foi sequestrada, colocada a força dentro do porta-malas de um carro, de cor escura e obrigada a tomar um "boa noite cinderela", no final da tarde de terça-feira, dia 4, no Jardim Universitário, em Nova Andradina.

Segundo o Jornal da Nova, a jovem foi até um supermercado comprar um Gatorade e ao deixar o estabelecimento, ela foi abordada por três indivíduos e colocada no veículo. A jovem sofreu ameaças com uma faca e foi agredida.

Ainda segundo o site, os homens obrigaram a jovem a tomar uma bebida. Ela ficou fora de si. A vítima foi deixada nas proximidades do Ginásio de Esportes.

A mulher foi localizada por uma amiga da família e foi levada para casa. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a vítima foi encaminhada para o hospital.

O caso é investigado pela Polícia Civil, por meio da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), com apoio da SIG (Seção de Investigações Gerais).

Os suspeitos não foram localizados.