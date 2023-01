Adolescente esfaqueia namorado ao se defender de agressões com cabo de vassoura

Adolescente se defendeu do namorado ao ser agredida / Divulgação

Uma adolescente de 16 anos esfaqueou seis vezes o namorado, um homem de 38 anos, após ser espancada com um cabo de vassoura, na tarde deste domingo (22). O caso ocorreu no bairro Montevidéu, em Campo Grande.

Segundo o site A Onça, a Polícia Militar foi ao local e a adolescente contou que o namorado estava batendo violentamente nela com um cabo de vassoura após uma discussão. Segundo ela, o homem ameaçava que ia matá-la e a obrigou ficar de joelhos.Ela diz que quando percebeu que o namorado virou, pegou uma faca que estava na pia da cozinha e o golpeou.

Ambos foram levados feridos para a Santa Casa da Capital.

Ele levou duas facadas nas costas com perfuração do pulmão, duas na região da cabeça e duas na região torácica, precisou passar por drenagem de pulmão e ficou internado sob escolta policial.

Já a garota apresentava lesões em suas pernas, estava com dores no punho e cortes nos dedos da mão usada para dar as facadas e estava aguardando procedimento cirúrgico.