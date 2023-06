Adolescente infrator tentar furtar trailer na Avenida Pantaneta

Adolescente foi apreendido / O Pantaneiro

Adolescente de 17 anos foi apreendido após ser flagrado furtando um trailer na Avenida Pantaneta, no Bairro Alto em Aquidauana. O caso ocorreu no último final de semana.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de furto em um trailer que estaria estacionado na Av. Pantaneta para participar de um evento.

Na hora do furto, o trailer estava fechado. Quando a PM chegou encontrou a porta do veículo danificada e o jovem dentro do trailer. A vítima e proprietária do empreendimento estava hospedada em um hotel na cidade de Anastácio.

O adolescente infrator estava bastante transtornado, com falas desconexas, em estado psicótico, mas sem lesões aparentes. O caso foi registrado na Primeira Delegacia de Aquidauana.