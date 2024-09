Adolescente morre afogado em represa de fazenda

Ilustrativa

Adolescente de 16 anos, morreu afogado em uma represa localizada próximo a Fazenda Estrela, no município de Naviraí. O caso ocorreu na tarde de ontem (1º).



Segundo informações do jornal Tá Na Mídia Naviraí, por volta das 16h alguns adolescentes foram até a casa do tio do adolescente para informar que o rapaz tinha se afogado, sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital municipal.



Ao tio, foi informado no hospital que o jovem já chegou sem vida. Ele teria sido tirado da água por dois amigos que logo acionaram socorro.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.