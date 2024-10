Adolescente morre atropelado por caminhão em Jardim

Caso será investigado / Jardim MS News

Uma adolescente de 16 anos faleceu ao ser atropelada por um caminhão na manhã desta segunda-feira (21), em frente à sua escola, na Rua São Paulo, no bairro Jardim. A vítima estava utilizando uma bicicleta elétrica no momento do acidente.

Segundo informações de fontes locais, o incidente ocorreu por volta das 11h30, logo após a jovem sair da escola. As circunstâncias do atropelamento ainda estão sendo investigadas, mas testemunhas relataram que a adolescente foi atingida ao tentar acessar a Rua São Paulo, segundo o site Jardim MS News.

O caminhão passou por cima da menina, que não sobreviveu antes da chegada do socorro. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram mobilizadas para o local, e a Polícia Civil, juntamente com a perícia, também foi acionada para apurar os detalhes do acidente.

A investigação está em andamento, e informações iniciais indicam que tanto o motorista do caminhão quanto os familiares da adolescente estiveram presentes no local após o ocorrido.