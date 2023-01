Adolescente morreu em acidente entre Celta e picape, na BR-262

Divulgação

Motorista do veículo GM Celta perdeu o controle de direção e colidiu frontalmente com uma picape, na manhã deste domingo (1), na BR-262, em Miranda.

Um adolescente morreu preso às ferragens e cinco pessoas ficaram feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 10h15, os miltares de Aquidauana foram acionados para atender um acidente aproximadamente 15 KM da cidade de Miranda.

De acordo com as informações coletadas, o condutor do veículo Celta deslocava no sentido de Anastácio para a cidade de Miranda quando perdeu o controle da direção, vindo a colidir lateralmente com um saveiro que deslocava no sentido contrário.

Para o atendimento às vítimas foram empenhadas três viaturas de emergência com oito militares da Corporação.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local do acidente, foi constatado que no Celta havia cinco ocupantes.

Foi realizado atendimento Pré-Hospitar, constatando que um passageiro se encontrava em óbito e preso às ferragens, os outros quatro ocupantes foram atendidos e transportados para o hospital de Miranda.

Já no veículo Saveiro havia dois ocupantes, sendo que o condutor permaneceu no local sem lesões aparentes e a passageira recebeu os primeiros socorros e também foi encaminhada ao hospital de Miranda para o atendimento médico.