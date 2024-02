Adolescente tem celular furtado em festa de Anastácio

Polícia Civil de Anastácio / Divulgação

Uma adolescente, de 16 anos, procurou a delegacia de Anastácio após ter o celular furtado em uma festa em uma residência do bairro Independência, na segunda-feira, 25.

Segundo o boletim de ocorrência, outras seis pessoas estavam no espaço, quando a vítima havia deixado o aparelho em cima do muro. Em seguida, ela deu falta do celular.

A casa não tem câmera de segurança. O caso está sendo investigado.