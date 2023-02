Adolescente tenta matar amigo em SP e é apreendido em Três Lagoas

Polícia Civil realizou apreensão do adolescente em MS / Divulgação/ PCMS

Adolescente de 17 anos tentou matar amigo a tiros na cidade de Lins-SP e foi apreendido pela Polícia Civil de Três Lagoas nessa quarta-feira (8).

Conforme informações da Polícia, a equipe da SIG (Seção de Investigações Gerais), em Três Lagoas, apreendeu o menor pela prática de ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado contra outro adolescente.

O fato ocorreu pouco antes do Natal do ano passado, no município de Lins, interior do estado de São Paulo.

O adolescente apreendido teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra outro adolescente e, como vinha sendo regularmente processado, foi determinada a sua internação provisória, em unidade para abrigamento de adolescentes infratores, por decisão judicial.

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul foi comunicada da existência do mandado contra o adolescente e solicitada a prestar apoio para seu cumprimento, pois possivelmente ele estaria residindo na cidade de Três Lagoas-MS. As equipes de investigação iniciaram as buscas pela cidade e apuraram que o adolescente estaria trabalhando em um restaurante no município.

Os policiais foram até o local, onde o localizaram. Ele foi conduzido à sede da SIG, onde foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão, e após ser submetido ao exame de corpo de delito, foi encaminhado a cela individual separada dos demais presos, onde aguarda a ordem de recâmbio para Unidade de Abrigamento, no Estado de São Paulo.

Serviço

A SIG/TL solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas pelos telefones: (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.