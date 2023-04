Adolescentes brigam em casa de acolhimento de Corumbá

Adolescente espancou a outra em Corumbá / Divulgação PMMS

Adolescentes brigaram em uma casa de acolhimento de Corumbá e uma delas teve de ser levada para o Pronto-Socorro por conta dos ferimentos. O caso ocorreu na tarde de domingo, dia 2 de abril.

A vítima, que não teve a idade informada, estava em visível estado de choque e apresentava escoriações no ombro direito e inchaço na nuca, informou o Diário Corumbaense. No Hospital, ela foi submetida à tomografia do crânio e ficou em observação. A acusada, pela lesão corporal dolosa, tem 16 anos e não apresentava ferimentos.

Conforme o registro policial, a autora das agressões teria dito que a vítima estaria “conversando fiado a respeito dela” e, mesmo sem ter certeza da veracidade do fato, começou a espancar a outra menor com vários socos. A vítima chegou a desmaiar com as pancadas.

Funcionários da casa de acolhimento conseguiram conter a confusão e informaram que a autora “é muito agressiva” e “muito difícil de contê-la”.

A menor infratora foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.