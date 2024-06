Adolescentes ficam feridos em acidente entre bike elétrica e ônibus

Alfredo Neto, JPNews

Dois adolescentes que não tiveram as idades divulgadas, ficaram gravemente feridos, após baterem a bicicleta motorizada que estavam em um ônibus. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (7), na avenida Clodoaldo Garcia, cruzamento com a rua Antônio Luiz da Silveira, no bairro Guanabara, sul de Três Lagoas.

Segundo o site JPNews, o ônibus transportava trabalhadores rurais e estava estacionado, na avenida Clodoaldo Garcia, no sentido Campo Grande.

Após deixar alguns passageiros no ponto, o motorista teria olhado no retrovisor, sinalizado com o pisca alerta, que faria uma conversão à esquerda e não vindo ninguém atrás, arrancado com o veículo, para acessar a rua Antônio Luiz da Silveira.