Adolescentes incendeiam e depredam escola em MS

Adolescentes foram apreendidos / Ponta Porã News

Adolescentes de 13, 14 e 15 anos foram apreendidos pela Polícia Militar nesse sábado (7). Eles atearam fogo e depredaram completamente uma escola localizada no Distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã.

Conforme o Ponta Porã News, eles foram localizados pela equipe da PM do Destacamento do Distrito de Nova Itamarati. Os três adolescentes são acusados de depredar e colocar fogo na Escola Estadual Nova Itamarati.

As chamas atingiram as dependências da secretaria, coordenação, sala de tecnologia e almoxarifado. Também foram atingidos pelas chamas, o depósito de material de limpeza, o local onde foram armazenados os materiais didáticos como livros e apostilas, kits escolares e uniformes e até os instrumentos da fanfarra da escola foram consumidos pelo fogo.

Ano escolar comprometido

Devido a tudo isso a direção da escola acredita que o início do ano letivo pode estar comprometido, mas somente de uma avaliação após o trabalho pericial ser concluído e que os servidores terão acesso ao local. Peritos da Polícia Civil já aguardam na escola e na segunda-feira (9), a direção do estabelecimento de ensino deve fazer um pronunciamento.

Ainda segundo o site, o ataque aconteceu por volta de uma hora da madrugada de sábado. As imagens de segurança mostram o momento em que eles invadiram uma escola, quebraram portas, danificaram diversos objetos e atiram fogo no local. O Corpo de Bombeiros de Ponta Porã foi acionado para ajudar a extinguir as chamas.

Um dos suspeitos teria ainda “zoado” a situação divulgando imagens do vandalismo em uma rede social. Na postagem o suspeito faz uma ameaça: "só uma provinha do que está por vir".

Com as imagens e algumas informações repassadas pelos populares, os militares em poucas horas apreenderam os envolvidos que foram levados para a Polícia Civil de Ponta Porã, onde estão sendo ouvidos e serão indiciados de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).