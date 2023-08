Adolescentes são apreendidas pilotando sem CNH e com drogas em Anastácio

Dupla levada para delegacia / Divulgação

Duas adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidas pela Polícia Militar por portar drogas e conduzir moto sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), no bairro Cristo Rei, em Anastácio, na tarde de sábado, 5.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe fazia rondas na região quando identificaram uma Honda Biz com placas sem numeração visível. Ao ver a viatura, a condutora tentou fugir, mas foi detida após quatro quadras.

A equipe encontrou porção com 3.56g de maconha no bolso de uma e 18.43 no baú da moto. Elas confessaram que compraram de um homem na casa de um amigo.

Ambas foram levadas para delegacia e autuadas.