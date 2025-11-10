Adolescentes são flagrados vandalizando árvores em rodovia de Bonito

Três jovens, de 16 e 17 anos, foram apreendidos após danificar dez mudas recém-plantadas no canteiro da MS-178/382
Vandalismo na região / PMB
Na noite da última sexta-feira (7), por volta das 23h10, a Guarda Municipal de Bonito atendeu uma ocorrência de vandalismo no canteiro lateral da rodovia MS-178/382, que liga a cidade ao Balneário Municipal.
A ação teve início após uma denúncia anônima feita ao telefone funcional da corporação. O denunciante relatou que trafegava pela via quando avistou um grupo de jovens arrancando e quebrando árvores recém-plantadas no local. Segundo a descrição, os suspeitos estavam sem camisa, usando bermuda e tênis, e eram mais de dois indivíduos.
As guarnições da Guarda Municipal se deslocaram imediatamente até o ponto indicado e encontraram três adolescentes, com idades entre 16 e 17 anos. Durante a abordagem, os jovens admitiram ter praticado o ato de vandalismo, alegando que se tratava de uma “brincadeira de mau gosto”.
Após vistoria no trecho, a equipe constatou que cerca de dez árvores haviam sido danificadas ou arrancadas. Os menores foram apreendidos e encaminhados à sede da Guarda Municipal para registro da ocorrência. O transporte foi feito sem o uso de algemas, e os adolescentes não apresentavam lesões corporais.
Os responsáveis legais foram comunicados e acompanharam todo o procedimento até a apresentação dos jovens na Delegacia de Polícia Civil de Bonito, onde o caso foi formalmente registrado.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Saúde confirma 58 casos de intoxicação por metanol após consumo de bebidas
Casos de intoxicação por metanol chegam a 41 no Brasil
Brasil registra 32 casos confirmados de intoxicação por metanol
GALERIA DE FOTOS
Assembleia festiva marcou a trajetória de sete décadas de serviço voluntário, com posse de novos membros e presença de autoridades locais e distritais
Comemoração
Cerimônia relembrou a trajetória de dedicação e serviços da instituição que atua ha mais de 7 décadas no município
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS