Adolescentes são flagrados vandalizando árvores em rodovia de Bonito

Vandalismo na região / PMB

Na noite da última sexta-feira (7), por volta das 23h10, a Guarda Municipal de Bonito atendeu uma ocorrência de vandalismo no canteiro lateral da rodovia MS-178/382, que liga a cidade ao Balneário Municipal.

A ação teve início após uma denúncia anônima feita ao telefone funcional da corporação. O denunciante relatou que trafegava pela via quando avistou um grupo de jovens arrancando e quebrando árvores recém-plantadas no local. Segundo a descrição, os suspeitos estavam sem camisa, usando bermuda e tênis, e eram mais de dois indivíduos.

As guarnições da Guarda Municipal se deslocaram imediatamente até o ponto indicado e encontraram três adolescentes, com idades entre 16 e 17 anos. Durante a abordagem, os jovens admitiram ter praticado o ato de vandalismo, alegando que se tratava de uma “brincadeira de mau gosto”.

Após vistoria no trecho, a equipe constatou que cerca de dez árvores haviam sido danificadas ou arrancadas. Os menores foram apreendidos e encaminhados à sede da Guarda Municipal para registro da ocorrência. O transporte foi feito sem o uso de algemas, e os adolescentes não apresentavam lesões corporais.

Os responsáveis legais foram comunicados e acompanharam todo o procedimento até a apresentação dos jovens na Delegacia de Polícia Civil de Bonito, onde o caso foi formalmente registrado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!