10 de Novembro de 2025 • 16:41

Polícia

Adolescentes são flagrados vandalizando árvores em rodovia de Bonito

Três jovens, de 16 e 17 anos, foram apreendidos após danificar dez mudas recém-plantadas no canteiro da MS-178/382

Redação

Publicado em 10/11/2025 às 14:34

Vandalismo na região / PMB

Na noite da última sexta-feira (7), por volta das 23h10, a Guarda Municipal de Bonito atendeu uma ocorrência de vandalismo no canteiro lateral da rodovia MS-178/382, que liga a cidade ao Balneário Municipal.

A ação teve início após uma denúncia anônima feita ao telefone funcional da corporação. O denunciante relatou que trafegava pela via quando avistou um grupo de jovens arrancando e quebrando árvores recém-plantadas no local. Segundo a descrição, os suspeitos estavam sem camisa, usando bermuda e tênis, e eram mais de dois indivíduos.

As guarnições da Guarda Municipal se deslocaram imediatamente até o ponto indicado e encontraram três adolescentes, com idades entre 16 e 17 anos. Durante a abordagem, os jovens admitiram ter praticado o ato de vandalismo, alegando que se tratava de uma “brincadeira de mau gosto”.

Após vistoria no trecho, a equipe constatou que cerca de dez árvores haviam sido danificadas ou arrancadas. Os menores foram apreendidos e encaminhados à sede da Guarda Municipal para registro da ocorrência. O transporte foi feito sem o uso de algemas, e os adolescentes não apresentavam lesões corporais.

Os responsáveis legais foram comunicados e acompanharam todo o procedimento até a apresentação dos jovens na Delegacia de Polícia Civil de Bonito, onde o caso foi formalmente registrado.

