Advogado acusado de ameaçar e manter ex-mulher em cárcere é preso em Ponta Porã

Delegacia de Ponta Porã

O advogado de 36 anos suspeito de sequestrar e ameaçar a companheira foi preso no sábadp, 27, em Ponta Pora. Ele estava foragido desde de 22 de março deste ano, quando se fugiu do presídio militar de Campo Grande. O homem foi capturado em uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar do Mato Grosso do Sul e Polícia Nacional do Paraguai.

De acordo com as informações levantadas, em fevereiro deste ano, o autor foi preso por sequestro e cárcere privado. Ele morava com a vítima de 30 anos e após tê-la agredido, ela terminou o relacionamento e ele, por não aceitar o fim, no dia 22, foi até a casa dela e, portando um revólver, ameaçou matar ela e a filha dela de 13 anos.

"Após o levantamento de informações de que ele poderia estar escondido em uma casa em Ponta Porã ou no Paraguai, as polícias saíram em buscas nos dois possíveis endereços, sendo que ele foi localizado e preso em um hotel, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai", informou o comunicado da Polícia Civil.

A arma do crime foi, um revólver calibre .32 foi apresentado pelo advogado dele, na 1ª Delegacia de Ponta Porã. Em seguida ele foi recambiado para o presídio militar em Campo Grande, de onde fugiu no dia 22. A ocorrência da evasão foi feita na 3ª Delegacia de Campo Grande e então iniciou-se as buscas, para tentar identificar o paradeiro do foragido.

Assim que fugiu, o autor passou a enviar mensagens para a vítima, pedindo perdão e foi registrado contra ele um Boletim de Ocorrência por Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência. No dia 5 de abril um novo registro de desumprimento de medida protetiva de urgência foi feito, pois nesta data o autor novamente enviou mensagem para a vítima dizendo que estava escondido no Paraguai e que era para ela retirar a queixa na polícia dizendo que as acusações eram todas mentira e que era para ela se encontrar e ficar com ele lá no Paraguai.

Já no dia 24 de abril, durante a madrugada, o autor pulou o muro da casa da vítima, arrombou a porta dos fundos e a janela de blindex e ficou esperando a vítima chegar em casa. Por volta das 7 horas da manhã, quando a vítima chegou, se deparou com o autor, armado e fazendo uso de cocaína. Bastante alterado, o advogado ameaçou matar a vítima e se matar. Ele ordenou que a vítima ficasse dentro do quarto sem sair, tendo a liberado somente por volta das 11 horas e em seguida fugiu em um táxi.

As polícias civis e militares foram comunicadas e as buscas pelo autor, coordenadas pela delegada Elisângela Ferreira Cristaldo, titular da 1ª Delegacia de Ponta Porã, foram intensificadas. As equipes fizeram buscas na casa de familiares do autor e na casa da irmã dele, uma mochila dele foi encontrada contendo três munições calibre .38.

Informações levantadas davam conta de que o autor estava escondido ou em Ponta Porã ou no Paraguai. Deste modo, foi feito contato com a Polícia Nacional do Paraguai, para que fizessem uma ação conjunta, concomitantemente das duas localidades e no final da tarde de ontem ele foi capturado em um hotel, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Assim que forem concluídos os trâmites legais no país vizinho, ele será recambiado para o Brasil, onde permanecerá preso. O advogado possui passagens policiais por: ameaça, ameaça (violência doméstica), estupro de vulnerável, sequestro e cárcere privado e posse irregular de arma de fogo.

De acordo com a delegada responsável pelas buscas “Este episódio demonstra a importância do trabalho colaborativo entre diferentes órgãos de segurança para manter a ordem e a segurança na sociedade”.