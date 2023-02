Advogado e lutador de jiu-jitsu espanca ex até desmaiar dentro de motel

Vítima ficou com as mãos machucadas e roupa com sangue / (Foto: Madu Livramento/Jornal Midiamax)

Uma jovem de 25 anos foi espancada até desmaiar pelo ex-namorado, um advogado, lutador de jiu-jitsu e proprietário de uma autoescola, na madrugada deste sábado (18), dentro de um motel de Campo Grande.

A vítima procurou atendimento na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde relatou que manteve um relacionamento com o acusado por dois anos, mas haviam se separado por cinco meses, com uma tentativa de reatar o relacionamento no encontro marcado em um motel.

Entretanto, o homem passou a beber e ficar agressivo, quando começaram uma discussão. Segundo o Jornal Midiamax, momento que as agressões começaram com golpes contra o rosto da jovem, golpes de jiu-jitsu e enforcamento.

Durante a agressão a vítima perdeu a consciência, acordando com o nariz sangrando e ferida na mão, após um copo de vidro ter sido quebrado durante a briga. Ela conseguiu chamar a polícia e ambos foram levados para delegacia.

Ele foi preso em flagrante, mas foi liberado. Em seguida, o agressor ligou para a vítima a ameaçando, o que a motivou a retornar na Deam para registrar o boletim de ocorrência e pedir medida protetiva.

Ela contou à reportagem que tem medo de voltar para a casa. Além disso, não seria a primeira vez que sofre violência por parte do ex, segundo ela, no começo do namoro o agressor tinha comportamento ciumento.