Aeronave Ã© apreendida por suspeita de exportaÃ§Ã£o irregular

Divulgação Polícia Civil

Uma operação conjunta da Receita Federal, Polícia Civil (DRACCO e 1ª Delegacia de Corumbá) e Força Tática da Polícia Militar resultou na apreensão de uma aeronave Baron B58, encontrada em um caminhão no Bairro Aeroporto, em Corumbá.

A aeronave apresentava documentação inconsistente e foi encaminhada ao Posto Esdras, na fronteira com a Bolívia, para investigação.

Durante a análise preliminar, foram identificadas divergências na documentação e nos componentes da aeronave, além de suspeitas sobre os responsáveis pelo transporte. Com essas irregularidades, a aeronave foi retida e entregue à equipe Ícaro, do DRACCO, especializada no combate a crimes aeronáuticos.

A Receita Federal relembra a Operação Frankenstein (2019), que resultou na apreensão de 33 aeronaves e na prisão de 17 pessoas envolvidas na montagem de aeronaves com peças não rastreáveis, violando normas da ANAC e colocando em risco a segurança de voo.

A ação reforça a atuação da Receita Federal e a parceria com as forças de segurança no combate aos crimes transfronteiriços. Além disso, destaca o papel pioneiro da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do DRACCO, na repressão a crimes envolvendo o transporte aéreo.