Agente penal de Aquidauana recebe honra Patrono Penitenciário

Servidora foi homenageada / Arquivo pessoal

A servidora do Estabelecimento Penal de Aquidauana, Eliane Freitas Luz Medina, foi condecorada com a Medalha Patrono Penitenciário “Senador Ramez Tebet”, considerada a mais alta honraria dessa autarquia.

A cerimônia aconteceu nesta quarta-feira, 1°, no auditório do CREA- MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

O reconhecimento considerada grandiosa missão se servir a causa pública com dedicação, respeito, zelo ao sistema Penitenciário.