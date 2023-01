Agnaldo Mendonça Alves assume comando da PF em MS

A nova nomeação será publicada no DOU / Divulgação

O delegado Agnaldo Mendonça Alves assume o comando da corporação no Estado.

O diretor-geral da PF (Polícia Federal), Andrei Rodrigues, definiu os novos nomes de superintendentes nos estados de Mato Grosso do Sul e outras 19 unidades da Federação.

A nova nomeação será publicada no DOU (Diário Oficial da União) nos próximos dias.

De acordo com informações do Midiamax, a lista com os nomes foi enviada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública

Alves é graduado em Direito pela FMU (Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas) e em Economia pela USP (Universidade de São Paulo).

Ele está na corporação desde 2004. Já atuou no Distrito Federal e em Alagoas, onde chefiou a PF.

Chang Fan, que até então era superintendente em Mato Grosso do Sul, estava no cargo desde julho de 2021.

Novos superintendentes da PF:

AC Eduardo Rogerio Rodrigues dos Santos

AL Luciana Paiva Barbosa

AM Umberto Ramos Rodrigues

AP Anderson de Andrade Bichara

BA Flávio Marcio Albergaria Silva

CE Rodrigo Carneiro Gomes

DF Cezar Luiz Busto de Souza

ES Eugenio Coutinho Ricas

GO Marcela Rodrigues de Siqueira Vicente

MA Sandro Rogerio Jansen Castro

MG Tatiana Alves Torres

MS Agnaldo Mendonça Alves

MT Lígia Neves Aziz Lucindo

PA José Roberto Peres

PB Christiane Correa Machado

PE Antonio de Pádua Vieira Cavalcanti

PI José Antonio Simões de Oliveira Franco

PR Rivaldo Venancio

RJ Leandro Almada da Costa

RN Larissa Freitas Carlos Perdigão

RO Larissa Magalhães Nascimento

RS Aldronei Antonio Pacheco Rodrigues

SC Aletea Vega Marona Kunde

SE Aline Marchesini Pinto

SP Rogerio Giampaoli

TO Reginaldo Donizetti Gallan Batista