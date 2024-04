Alems cria Frente Parlamentar das Energias Renováveis

Wagner Guimarães, Alems

A maior parte da demanda mundial de energia é suprida por meio de combustíveis fósseis, que são diretamente associados a problemas ambientais e responsáveis pelo efeito estufa e aquecimento global.

Por esse motivo está aumentando a procura por energias renováveis e limpas. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul não está fora desse debate e lançou, na manhã desta terça-feira (9), a Frente Parlamentar das Energias Renováveis.

“O mundo vive uma transição energética e Mato Grosso do Sul tem como um dos pilares esse modelo, que agrega a promoção econômica junto com a preservação e conservação ambiental. A Assembleia Legislativa tem sido protagonista nos grandes debates de tudo aquilo que é importante para o Estado e a energia renovável será amplamente discutida em nossa Frente Parlamentar. O assunto tem o apoio da Presidência desta Casa de Leis e, juntos, vamos pilotar os grandes projetos para o aproveitamento de fontes de energia menos poluentes, renováveis e que reduzam o impacto ambiental”, destacou o presidente do Parlamento Estadual, deputado Gerson Claro (PP), durante a instalação de posse do grupo de trabalho.

Coordenada pelo deputado Marcio Fernandes (MDB), a Frente Parlamentar é composta por Mara Caseiro (PSDB), Antonio Vaz (Republicanos), Caravina (PSDB), Coronel David (PL), Gerson Claro (PP), Jamilson Name (PSDB), Junior Mochi (MDB), Lidio Lopes (Patriota), Londres Machado (PP), Lucas de Lima (PDT), Neno Razuk (PL), Paulo Corrêa (PSDB), Pedro Kemp (PT), Pedrossian Neto (PSD), Professor Rinaldo Modesto (Podemos), Renato Câmara (MDB) e Roberto Hashioka (União).

“Em Mato Grosso do Sul já temos mais de 40 pequenas centrais hidrelétricas em funcionamento, 20 usinas movidas a biomassa de cana-de-açúcar e duas usinas de biomassa de eucalipto. Ainda aguardamos mais de 807 megawatts de potência instalada de projetos em andamento no Estado. Temos que aprimorar, desenvolver e aperfeiçoar as leis estaduais e também fazer interlocução junto ao governo para que o segmento receba incentivos necessários para o crescimento”, disse Marcio Fernandes.

Várias entidades envolvidas com o segmento participaram do ato de posse dos membros da Frente Parlamentar. Presidente da Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul), Amaury Pekelman, comentou sobre a relevância do setor para a economia sul-mato-grossense. “Mato Grosso do Sul tem grande potencial de crescimento. Temos despontando ao longo dos últimos anos como um grande produtor de bioenergia. Somos responsáveis por mais 30 mil empregos diretos e 90 mil indiretos, ofertamos as melhores médias salariais e representamos 16% do PIB Industrial do Estado”, informou.