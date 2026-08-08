Alerta Amber é acionado para ajudar a localizar bebê desaparecida

A bebê Ayla Emanuelly Pereira de Souza, que desapareceu em Campo Grande / Divulgação

O Alerta Amber Brasil foi acionado nesta sexta-feira (07) para auxiliar nas buscas por Ayla Emanuelly Pereira de Souza, uma bebê de apenas 28 dias que desapareceu em Campo Grande. O sistema, vinculado ao MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), amplia a divulgação de casos considerados de alto risco e pode alcançar usuários das redes sociais em um raio de até 160 quilômetros do último local onde a criança foi vista. Internautas de Aquidauana e Anastácio relataram ao O Pantaneiro que receberam o alerta nas redes sociais.

Segundo as informações divulgadas no sistema, Ayla foi vista pela última vez por volta das 12h de quinta-feira (06), na Rua Francisco Aguiar Pimenta, em Campo Grande. A recém-nascida tem cabelos castanho-escuros e curtos.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar a criança deve comunicar imediatamente a Polícia Militar, pelo telefone 190. Também é possível entrar em contato com a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul pelo número (67) 3323-2508.

De acordo com informações do Campo Grande News, a investigação passou a confrontar diferentes versões sobre o que teria acontecido com a recém-nascida. O desaparecimento foi inicialmente comunicado como um possível sequestro, mas duas adolescentes ouvidas pela Polícia Civil teriam alterado os relatos apresentados inicialmente e afirmado que o crime não teria ocorrido dessa forma.

A família, no entanto, contesta essa interpretação. Uma cunhada do pai de Ayla relatou que a mãe da bebê teria sido atraída durante meses por uma mulher com quem mantinha contato pela internet. Segundo a familiar, essa pessoa demonstrava interesse pela gravidez e pela criança e chegou a oferecer um ensaio fotográfico para a recém-nascida.

Ainda conforme o relato da família, posteriormente a mulher teria chamado a adolescente para realizar uma diária de R$ 100 cuidando de outra criança. A mãe foi ao endereço acompanhada da irmã, também adolescente, e levou Ayla.

A versão apresentada pela família é de que as duas jovens teriam sido imobilizadas dentro do imóvel, tiveram os rostos cobertos e, depois, foram deixadas na rua sem a bebê. A familiar também negou a informação de que Ayla teria sido entregue para quitar uma suposta dívida do pai com uma facção criminosa.

O pai da recém-nascida compareceu nesta sexta-feira (07) à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente para prestar esclarecimentos e negou qualquer envolvimento com organização criminosa.

Alerta Amber

Criado nos Estados Unidos em 1996 após o assassinato da menina Amber Hagerman, de 09 anos, o sistema foi adotado pelo Brasil em agosto de 2023. O país se tornou o 33º a utilizar a ferramenta.

No Brasil, o mecanismo é destinado a desaparecimentos recentes e involuntários de crianças e adolescentes quando existem indícios de risco de morte ou lesão grave. O alerta pode ser divulgado pelo Facebook e Instagram e permanece ativo por até 24 horas, podendo ser retirado antes caso a pessoa seja localizada.

A investigação sobre o desaparecimento de Ayla segue em andamento.