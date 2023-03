Aluno de 14 anos dá socos em professor durante a aula em Sidrolândia

Caso foi parar na Delegacia / Sidrolândia News

Aluno de 14 anos deu socos no rosto de um professor da rede estadual de MS. O desrespeito e agressão ocorreu enquanto o profissional dava aula na Escola Porfiria Lopes do Nascimento, em Sidrolândia.

Segundo o site Sidrolândia News, a ocorrência foi registrada nesta semana e divulgada hoje (24).

O professor ministrava sua aula, quando o aluno disse que estava com dores no braço e pediu para ir até a coordenação, o que foi prontamente atendido. Porém, o aluno não foi a coordenação e ficou perambulando no pátio da escola.

Passado algum tempo, o aluno retornou a sala e o professor que havia notado as mentiras para ele sair de sala o questionou. O aluno que tinha saído três vezes da aula. E nesta última, o professor não deixou mais ele entrar por estar atrapalhando a aula.

Quando o profissional virou as costas e o aluno abriu a porta da sala indo pra cima dele. Foram desferidos dois socos no rosto do professor.

Diante da situação, o professor e a direção da escola acionaram o Conselho Tutelar, que juntamente com a mãe do aluno foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.