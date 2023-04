Diretora do IFMS Aquidauana registra BO após ameaça de ataque à entidade

IFMS em Aquidauana / Ronald Regis / O Pantaneiro

A diretora do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) Hilda Ribeiro Romero registrou na tarde desta segunda-feira, 10, um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de polícia de Aquidauana por suspeita de um atentando na unidade. O caso foi primeiro denunciado à Polícia Militar por meio do telefone de emergência 190.

De acordo com o boletim de ocorrência, um funcionário do IFMS recebeu a denúncia da mãe de um estudante sobre um possível "massacre" na unidade. As ameaças teriam veiculado em mensagens dos estudantes através do aplicativo WhatsApp. Tanto a diretora, como policiais conversaram com o estudante suspeito de envolvimento, mas nada foi encontrado.

Ao O Pantaneiro, a diretora do IFMS, Hilda Ribeiro Romero, explicou que ao saber da denúncia, imediatamente registrou um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de polícia de Aquidauana. Ela afirmou, ainda que, diante dos acontecimentos, o IFMS emitirá uma nota de esclarecimento sobre o caso. O objetivo é tranquilizar os alunos, professores e toda a comunidade acadêmica.

Hilda reiterou que as medidas necessárias já estão sendo tomadas para garantir a segurança de todos. As investigações sobre o caso continuam em andamento. A instituição também está colaborando com as investigações para garantir a segurança de todos os envolvidos.



O IFMS emitiu uma nota de esclarecimento: