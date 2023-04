Alunos acusado de tramar ataque em IFMS de Coxim são afastados

IFMS de Coxim / (Foto: Divulgação)

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) do campus de Coxim informou que o trio de adolescentes acusado de tramar um ataque na unidade foi afastado da rotina escolar, passando a cumprir as atividades em regime domiciliar.

Em nota, a diretora-geral do campus, Angela Kwiatkowshi, e a reitora Elaine Cassiano, explicaram que o afastamento foi a primeira medida adotada, com os pais e responsáveis previamente informados. A próxima ação institucional será a instauração de uma Comissão Disciplinar Discente, que acompanhará a investigação da Polícia Civil.

"O IFMS esclarece que ainda solicitou à Polícia Militar que realizasse rondas na região onde está localizado o Campus Coxim nos dias 5 e 6 de abril, como medida preventiva e para assegurar a segurança de todos que estudam, trabalham ou visitam o local. Por tratar-se de uma instituição pública federal, a medida foi informada à Polícia Federal", diz a nota.

Plano de ataque

Uma operação da Polícia Civil frustrou um ataque no IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), campus de Coxim, que estava planejado para esta quarta-feira, 5. Três adolescentes haviam organizado o crime por conversas do WhatsApp.

Conforme apurado pelo O Pantaneiro, meninos de 14 e 15 anos haviam planejado um ataque contra os alunos da comunidade LGBTQIAPmais. Entretanto, na segunda-feira, 3, a polícia e a equipe de investigação recebeu autorização da Justiça para mandado de busca e apreensão, onde celulares foram apreendidos.

Ainda segunda a polícia, um dos alunos seriam reincidente em causar pânico na comunidade escolar. Em 2021, o adolescente teria enviado áudios de ameaças de massacre em uma escola estadual da região.

Um juiz da Vara da Infância acompanhou o mandado de busca e apreensão, e o Conselho Tutelar está junto do caso.