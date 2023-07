Alvo de operação, empresa vendeu fuzil até para traficante condenado e foragido

Armas importadas legalmente pela empresa Federal Armas, mas comercializadas sem adotar os preceitos da lei, foram parar até nas mãos de um traficante de drogas condenado a 24 anos de reclusão. Nesta terça-feira (25), a empresa com sede em Dourados (a 251 km de Campo Grande) é alvo de operação do Dracco (Departamento de Repressão a Corrupção e ao Crime Organizado), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Na manhã de hoje, 50 policiais do Dracco, do GOI (Grupo de Operações de Investigações) e de delegacias da Polícia Civil saíram às ruas para cumprir mandados de busca e apreensão em Dourados e Ivinhema. O trabalho tem apoio da Polícia Federal, da Secretaria Estadual de Fazenda e do Exército Brasileiro.

Localizada na Avenida Hayel Bon Faker, na região sul de Dourados, a Federal Armas pertence a Claudinei Tolentino Marques, que também atua no setor engenharia e construção civil. Até um caminhão-furgão foi usado para carregar armas e munições de uso restrito apreendidas na loja.

Outros endereços ligados a Claudinei Tolentino, entre os quais uma mansão no condomínio de luxo Porto Madero e no residencial Maison Blanche, na área central de Dourados, foram vasculhados. Não havia mandado de prisão e ninguém foi preso em flagrante.

Em entrevista no local das apreensões, a delegada-chefe do Dracco, Ana Cláudia Medina, falou sobre a operação. Segundo ela, estão sendo cumpridos sete mandados em Dourados e um mandado em Ivinhema. Até agora, 27 fuzis foram apreendidos.

Segundo o Dracco, o objetivo das buscas é apreender armas de fogo de uso restrito, documentos e celulares. Durante ações de combate à corrupção e ao crime organizado no âmbito da Operação Hórus (operação permanente coordenada pelo Ministério da Justiça e que integra todas as forças policiais), o departamento constatou suposta prática criminosa envolvendo a Federal Armas.