Amiga ataca outra com garrafa quebrada após mensagem de namorado

Mulheres brigaram por ciúmes / Redes Sociais/ Ilustração/ Reprodução Correio Braziliense

Amiga atacou outra com garrafa quebrada durante bebedeira em uma conveniência de Porto Murinho. A vítima teve vários cortes profundos pelo corpo e revidou a cadeiradas. A briga ocorreu nessa segunda-feira (6) após mensagem do namorado de uma delas.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi até o Hospital Senhor Miguela, onde as duas deram entradas com ferimentos pelo corpo.

A vítima contou que estava bebendo com amigos na conveniência quando a colega foi ao banheiro, pegou uma garrafa de vidro, quebrou e partiu em sua direção desferindo vários golpes.

No ataque, a vítima teve um corte profundo em seu ombro, mão esquerda, e vários cortes na altura do peito. Para se defender, ela se apoderou de uma cadeira tacando na agressora. Ela destacou que não sabia os motivos de ter sido agredida.

Em sua versão, a agressora diz que bebia com os amigos na conveniência, quando a rival chegou ao local e causou confusão. Na versão dela, foi a colega quem iniciou as agressões com xingamentos e ameaças após ver uma mensagem de seu namorado encaminhada a ela.

A suspeita afirma que na briga entre ambas, ela teve escoriações pelo corpo e corte profundo no dedo mindinho.

Ambas foram atendidas pelo médico plantonista e posteriormente liberadas. As duas manifestaram o desejo de representar criminalmente.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Porto Murtinho.