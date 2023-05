Durante bebedeira, amigo esfaqueia outro por ciúmes da esposa em Aquidauana

Ilustrativa

Durante bebedeira, um homem de 28 anos esfaqueou o amigo de 41 por ciúmes da esposa próximo a uma conveniência da rua Estevão Alves Correa, bairro Alto em Aquidauana. O caso ocorreu na noite dessa segunda-feira, dia 15.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de briga generalizada e o suspeito de 28 anos disse que estaria consumindo bebida alcoólica no local com sua esposa de 23 anos e com um amigo de 41 anos.

Ele contou que houve uma discussão entre os três, por motivos de ciúmes e que brigou com o amigo. O suspeito confessou que foi até sua casa e pegou uma faca retornando ao bar. Nisso, sua esposa disse que iria dormir na casa do amigo, o que segundo ele gerou o momento de ira.

O suspeito afirma em depoimento que partiu para cima da mulher a fim de agredi-la.

A esposa de 23 anos confirmou à PM que o marido tentou agredi-la por ciúmes do amigo dele. Ela teria corrido em direção ao carro do amigo para se esconder. A mulher disse ainda que o marido a perseguiu para espancá-la e na confusão foi contido pelo amigo.

Nisso, o suspeito passou a golpear o rapaz com uma faca. Segundo a mulher, o amigo teve sangramento e o casal foi para casa. Ela conta ainda que minutos depois, a vítima retornou até a casa deles para se explicar e o seu marido o mandou embora.

Ainda segundo ela, a vítima saiu do local e não foi mais vista. A PM realizou diligências nas proximidades e encontrou a faca utilizada pelo marido ciumento, porém, a vítima dos golpes dados não foi encontrada.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia onde prestou depoimento. A esposa dele não quis representar criminalmente contra o amásio e não quis medidas protetivas.

O terceiro envolvido na briga não foi localizado pelos militares e não há informações sobre seu paradeiro ou estado de saúde.