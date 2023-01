Amigos lamentam morte de família inteira em acidente na BR-158

Os quatro morreram esmagados durante grave acidente na BR-158 / Reprodução Facebook

Amigos e familiares de Nayara Oliveira Amaral de 32 anos, o marido Rodolfo Claudio Novaes, de 34, e os filhos Arthur Oliveira Novaes de 8 anos e Helena Oliveira Novaes de 5, lamentaram a tragédia que aconteceu na manhã do último sábado (7).

Os quatro morreram esmagados durante grave acidente na BR-158, entre o carro da família e um caminhão na BR-158. O acidente ocorreu próximo à Vila Raimundo, em Paranaíba. Chovia muito no momento do acidente

Amiga e madrinha do filho de Nayara, uma mulher escreveu em sua rede social. "Sem acreditar ainda, minha comadre, meu afilhado, família, dói demais saber que não verei mais vocês, mas para sempre em nossas memórias e nos nossos corações. O céu ganhou 4 estrelinhas, descansem em paz", lamentou.

"Que tragédia, meus sentimentos que Deus conforte o coração de todos", acalentou uma conhecida.

Conforme informações do site TopMídiaNews, o motorista do caminhão disse que estava trafegando, sentido Paranaíba, quando um carro de passeio tentou ultrapassá-lo na faixa contínua e que outro carro de passeio vinha na outra via (sentido Cassilândia) e se assustou com o veículo na contramão.

Ele diz que esse carro perdeu o controle, derrapou na pista, girando e, na sequência, colidiu frontalmente com o caminhão.

O motorista do caminhão afirmou que não sabe qual o terceiro veículo tentou realizar a ultrapassagem indevida e que o motorista não parou após o acidente. O motorista do caminhão baú saiu ileso.