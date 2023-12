'Amigos' teriam estuprado mulher após bebedeira em cidade de MS

Polícia investiga crime / Divulgação

Dois homens, de 18 e 30 anos, foram presos pela Polícia Civil por suspeita de estupro de uma mulher de 36 anos, em uma cidade de Mato Grosso do Sul. O crime teria acontecido no dia 22 de dezembro, quando a vítima ingerir bebida alcoólica com os amigos e teria sido violentada quando estava sonolenta.

Segundo a polícia, o trio foi em uma tabacaria e bebido durante a madrugada. A vítima relatou que foi embora do local sozinha e ido para casa, deixando o portão encostado para os amigos irem pegar o veículo pela manhã. Entretanto, ela disse que estava sonolenta e acordou com um deles em cima dela. O segundo também teria se aproveitado.

Ela chegou na Delegacia muito abalada e chorosa, momento em que passou por oitiva e exame pericial. Foi solicitada perícia também em sua residência e obtidas imagens das câmeras de monitoramento das imediações, que constataram a presença dos suspeitos no local. Com isso, foi determinada a prisão em flagrante de ambos, sendo conduzidos para a delegacia.

Os suspeitos foram autuados por estupro de vulnerável e passaram por audiência de custódia no dia 23 de dezembro. Ambos responderão ao procedimento em liberdade. De acordo com a vítima, ela não mantinha relacionamento amoroso prévio com nenhum dos suspeitos.

*O nome da citada é restrito em sigilo à vítima.